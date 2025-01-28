Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi 2025 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi 2025 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi 2025 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılına dair müteşebbis heyet toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları ve 2025 hedefleri değerlendirildi.

28.01.2025 12:22  Güncelleme: 12:24
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Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) 2025 yılının ilk müteşebbis Heyet Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye. Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar, Müteşebbis Heyet Üyeleri ve 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı. Bölge Müdürü Fırat Karakaya 2024 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ve 2025 yılında yapılacak çalışmalar hakkında heyet üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı. Ayrıca tahsise uygun 49 bin 705 metrekarelik sanayi parselinin ifraz edilerek, oluşacak 6 adet sanayi parselinin mart ayı içerisinde ilana çıkılması kararlaştırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi 2025 Yılı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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