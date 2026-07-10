Erzurum\'a Tarım Destekleri: Sıvat ve Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzurum Valiliği tarafından finanse edilen 288 sıvat ile 120 süt sağım makinesi, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yetiştiricilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projeler kapsamında makine ve ekipman destekleri sürüyor. Bu kapsamda daha önce üreticilere 8 bin 842 adet sıvat ile yaklaşık 5 bin adet süt sağım makinesinin dağıtımı tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan "Meralarımızda Hayvanlar Suyla Buluşuyor" projesi kapsamında Bakanlık tarafından 1 milyon 500 bin lira ödenek sağlandı. Erzurum Valiliği de projeye 770 bin lira katkı sunarken, toplam 288 adet sıvat alımı gerçekleştirildi. Proje ile meralarda hayvanların suya erişiminin kolaylaştırılması, hayvan refahının artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzurum İl Geneli Yüzde 65 Hibeli Süt Sağım Makinesi Dağıtım Projesi" kapsamında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 950 bin lira ödenek gönderildi. Erzurum Valiliği ise projeye 811 bin lira katkı sağladı. Böylece alınan 120 adet süt sağım makinesi üreticilere teslim edildi. Proje ile yetiştiricilerin mekanizasyona erişiminin kolaylaştırılması ve daha hijyenik şartlarda süt üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Göktuğ Bağlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanı Mehmet Yücel, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

"24 yıldır Erzurum'a 210 milyar liradan daha fazla yatırım yaptık"

Milletvekili Altınok yaptığı konuşmada, "24 yıldır Erzurum'a 210 milyar liradan daha fazla yatırım yaptık. Tarım alanında yaptık, ulaşım alanında yaptık, turizm alanında yaptık, spor alanında yaptık. Yani aklınıza gelen tarım deyince sadece Tarım İl Müdürlüğü boyutuyla düşünmeyin. Bir sürü barajlarımızı yaptık, DSİ boyutuyla yapmış olduğumuz gibi yapmaya devam ettiğimiz barajları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Erzurum'da tabii her şeyin temeli tarım. Hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgemizi resmen kurduk elhamdülillah" dedi.

"İlimiz, Türkiye'nin mera varlığı bakımından birinci ili"

Vali Baruş ise, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Valiliğimizin de destekleriyle ve tabii ki ana destekçimiz Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla bugün çiftçilerimiz, hayvan yetiştiricilerimiz için temin edilen kaynaklarla birlikte sağlamış olduğumuz sıvatların ve süt sağım makinelerinin dağıtımını yapıyoruz. Öncelikle hayırlı olsun tüm çiftçilerimize, üreticilerimize. İlimiz, Türkiye'nin mera varlığı bakımından birinci ili, hayvan varlığı bakımından da en önde gelen illerinden birisi. Diğer taraftan ilin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payı çok büyük. Özellikle kırsal nüfusumuzun refahının artırılması, üreticilerimizin köyünde kalarak üretime devam etmesi ve kendi hayatlarını orada rahat bir şekilde sürdürebilmeleri tarım ve hayvancılığımızın gelişmesine bağlı. Bu noktada da hükümetimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleştirilen bu projeler büyük önem taşıyor. Projelere bir taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı kendi kaynaklarından, bütçesinden destek verirken; diğer taraftan Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da çeşitli destekler veriliyor. Bu destekleri verirken üretim şartlarımızın modernize edilmesini, hayvan refahının artırılmasını, ayrıca hayvancılıkla ve tarımla uğraşan kardeşlerimizin daha iyi bir ortamda üretim yapmalarını göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üreticilere süt sağım makineleri ve sıvatların temsili teslimi gerçekleştirildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM