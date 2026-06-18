İkinci organizede son durum değerlendirmesi - Son Dakika
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İkinci organizede son durum değerlendirmesi

İkinci organizede son durum değerlendirmesi
18.06.2026 09:05  Güncelleme: 09:07
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Vali Aydın Baruş başkanlığında Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kesin tahsis, sınır genişletme, imar planı değişiklikleri ve yatırımlar ele alındı. Lila Kağıt A.Ş.'ye işletme ruhsatı teslim edilirken, bölgedeki diğer fabrikalarda incelemeler yapıldı.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Erzurum 2. Organize sanayi bölgesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum'un üretim gücünü artıracak ve sanayi altyapısını daha da güçlendirecek yatırımlar, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal ile OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya'nın katıldığı toplantıda; kesin tahsis süreçleri, sınır genişletme çalışmaları, imar planı değişiklikleri, itfaiye binası yapımı, telekomünikasyon altyapısı ve sanayi parsellerine ilişkin bağımsız denetim süreçleri değerlendirildi.

Yatırımlar yerinde incelendi

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, genişleme alanlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanan Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi'nin, şehrin sanayi, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesine önemli katkılar sağlayacak stratejik bir yatırım alanı olacağı ifade edildi. Program kapsamında Lila Kağıt A.Ş.'ye işletme ruhsatı teslim edilirken, yaklaşık 45 bin metrekare kapalı alana sahip tesisin ilk fazının devreye alınmasıyla yıllık 14 bin 400 ton üretim kapasitesine ulaşacağı ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet daha sonra II. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden yatırım alanlarında incelemelerde bulundu. Mytex Terlik Fabrikası, Akbirler Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, Çınar Mobilya ile Erkardam Metal yatırımlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alınırken, söz konusu yatırımların üretim çeşitliliğini artırarak yeni istihdam alanları oluşturacağı ve Erzurum'un ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte şehrin üretim kapasitesinin artırılması, yatırımcı sayısının çoğaltılması, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve Erzurum'un bölgesel kalkınmanın öncü merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Belediye, Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci organizede son durum değerlendirmesi - Son Dakika

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