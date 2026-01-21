Erzurum'da besi organize tarım bölgesine doğru - Son Dakika
Ekonomi

Erzurum'da besi organize tarım bölgesine doğru

21.01.2026 09:20  Güncelleme: 09:22
Erzurum'da tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak amacıyla 'Besi Organize Tarım Bölgesi' kurulumu için kurum temsilcileri bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, birlikte üretme ve kazanma vurgusu yapıldı.

Erzurum Besi Organize Tarım Bölge kurulum ve yer seçimi toplantısı gerçekleştirildi.

Ülkemizde tarım ve hayvancılık açısından önemli potansiyellere sahip olan Erzurum'da "Besi Organize Tarım Bölgesi"nin kurulumu ile ilgili bir adım daha atıldı. Erzurum Besi OTB kurulum ve yer seçim süreç değerlendirmesi için ilgili kurumların temsilcileri bir araya geldi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " Vali Mustafa Çiftçi'nin önderliğinde "Ben" değil, "Biz" dedik. Birlikte üretmeye, birlikte kazanmaya karar verdik. Yılların hayalini gerçeğe dönüştürdük. Müdürlüğümüzün başkanlığında Bakanlık temsilcilerinin, kurucu üyelerin ve sektör bileşenlerinin katılımı ile Erzurum Besi OTB kurulum ve yer seçim süreç değerlendirmesi yapıldı. Artık Erzurum'da Besi OTB ile "Geleceğimiz Ortak Heyecanımız Ortak". Sürece kurucu ortak olarak dahil olan Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Aziziye Belediyesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, ile sektörün tüm bileşenleri ile yatırımcı olma konusunda irade gösteren sanayicilerimize ve yetiştiricilerimize teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Erzurum, Tarım, Son Dakika

