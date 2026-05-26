Erzurum'da Bıçakçılara Kurban Yoğunluğu

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde faaliyet gösteren bıçakçı esnafı, gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor.

Erzurum'da Kurban Bayramı'na bir gün kala, kurbanlık ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bıçakçıların yolunu tuttu. Kentin tarihi merkezlerinden Bakırcılar ve Habib Baba Çarşısı'ndaki bileyiciler, artan talebi karşılamak adına sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar çark başında mesai yapıyor. Vatandaşlar, kurbanlık hayvanların eziyet görmemesi ve kesim esnasında kazaların önüne geçilmesi amacıyla evlerindeki eski bıçak, satır ve baltaları ustaların maharetli ellerine teslim ediyor.

"Kör bıçak hem hayvana hem de insana zulüm verir"

Erzurum'un Oltu ilçesinde bıçak bileme zanaatını sürdüren İmdat Doğan, modern ekipmanlara rağmen babadan kalma geleneksel yöntemlerin çeliğin kalitesini korumada daha etkili olduğunu vurgulayarak, "Bıçak ve diğer kesici aletler özellikle kurban kesiminde hayati önem taşıyor. Kör bir bıçak hem hayvana eziyet çektirir hem de kesimi yapan insana zulüm verir. Kazaların en büyük sebebi iyi bilenmemiş ya da kalitesiz bıçaklardır" ifadelerini kullandı.

"Merdiven altı bileyicilere dikkat edilmeli"

Bayram öncesi sokak aralarında beliren ve "merdiven altı" tabir edilen geçici bileyicilere karşı vatandaşları uyaran Erzurumlu bıçak ustaları, işin ehli olmayan kişilerin bıçağın çeliğini yaktığını belirtti. İmdat Doğan, "Yol kenarına tezgah açanlar sadece bıçağın yüzeyini parlatıp geri veriyor. Bu durum bıçağın özelliğini kaybettiriyor ve hayvanı mundar etme riski taşıyor. Vatandaşlarımız mutlaka asıl mesleği bu olan zanaatkarları tercih etmeli" diye konuştu.

Bıçak bileyicileri, yoğunluğun gece geç saatlere kadar aralıksız şekilde sürmesini beklediklerini belirterek vatandaşların işlemlerini son güne bırakmalarının kendilerini de zora soktuğunu ifade ettiler.

Erzurum'da bu yıl kurban bıçağı bileme ücretleri ise adet başına ortalama 40-50 TL'den işlem görüyor. - ERZURUM