Erzurum'da Milyarlık Yatırımlar - Son Dakika
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Erzurum'da Milyarlık Yatırımlar

Erzurum\'da Milyarlık Yatırımlar
02.07.2026 09:17
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Erzurum, ulaşım ve turizmde dev yatırımlarla kalkınma hedefliyor. 2002-2025 arasında 35,9 milyar TL.

Erzurum Valiliği verilerine göre, kentin stratejik konumu doğrultusunda ulaşım, turizm, eğitim ve bölgesel kalkınma alanlarında milyarlarca liralık dev yatırımlar hayata geçirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezinde yer alan ve Kafkasya, İran ile Orta Asya'ya açılan ticaret ve ulaşım güzergahlarının önemli bir bağlantı noktası olan Erzurum'da, seçilmiş yatırım kalemlerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerine imza atıldı. Valilik tarafından hazırlanan resmi verilere göre, ulaşımdan eğitime kadar birçok alanda kentin çehresi değişti.

Ulaşımda tarihi yatırımlar: Karayolları ilk sırada

Yatırım kalemleri arasında en büyük payı karayolları aldı. 2002-2025 yılları arasında D-3 karayolu başta olmak üzere şehirdeki karayolu ağlarına toplam 35,9 milyar TL harcandı. Kentin havayolu ulaşımını güçlendiren Erzurum Havalimanı'na yapılan yatırımlar ise aynı dönemde 2,3 milyar TL'ye ulaştı.

Palandöken ve kültür turizmine büyük destek

Kış turizminin gözdesi Palandöken ile şehrin tarihi dokusunu ön plana çıkaran kültür turizmi yatırımları hız kesmedi. 2002-2025 yılları arasında Palandöken'e 5,4 milyar TL değerinde yatırım yapılırken, kültür turizmi alanında hayata geçirilen projelere 206,2 milyon TL ödenek aktarıldı.

Eğitim ve bölgesel kalkınmada rekor bütçe

Şehrin bilim ve eğitim yuvası olan Atatürk Üniversitesi, 2003-2025 yılları arasında 17,1 milyar TL'lik dev bir yatırım bütçesiyle desteklendi. Öte yandan Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında, 2013-2025 yılları arasında Erzurum'da bölgesel kalkınmayı hızlandıracak projelere 1,7 milyar TL kaynak sağlandı.

Stratejik konumuyla bölgenin parlayan yıldızı olan Erzurum'da, söz konusu yatırımlarla hem yerel ekonominin canlandırılması hem de uluslararası ticaret koridorlarındaki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Turizm, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Milyarlık Yatırımlar - Son Dakika

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