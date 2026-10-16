Erzurum\'da OYDER toplantısı yapıldı, sektörün bölge ekonomisindeki rolü ele alındı

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) 58. Bölge Diyalog Toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı.

Bölgedeki sektör temsilcilerini bir araya getiren toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri Erkan Akdemir ve Burhan Yağmur, Volvo Car Türkiye ve Türkiye Sigorta yöneticileri ile çevre illerden gelen otomotiv yetkili satıcıları katıldı.

"Otomotiv Sektörü Bölge Ekonomisinin Taşıyıcı Kolonudur"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, otomotiv sektörünün yalnızca araç satışından ibaret olmadığını; üretimden tedarik zincirine, lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar uzanan devasa bir ekosistemi barındırdığını ifade etti. Sektörün oluşturduğu katma değer ve sağladığı nitelikli istihdamla Erzurum ve bölge ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğuna dikkat çeken Özakalın, yetkili satıcıların bölgesel kalkınmaya doğrudan omuz verdiğini vurguladı.

Sektörel Dönüşüm ve Güçlü Temsil Vurgusu

Erzurum'da faaliyet gösteren otomotiv bayilerinin ETSO Meclisinde aktif bir şekilde yer almasının, sektörün şehir ticaretindeki güçlü temsilinin net bir göstergesi olduğunu belirten Özakalın, yetkili satıcıların taleplerini ve sektörel vizyonlarını kurumsal yapı içerisinde başarıyla dile getirdiklerini kaydetti. Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik dönüşümler, değişen tüketici beklentileri ve yasal düzenlemelerin firmaların sürekli dinamik kalmasını zorunlu kıldığını aktaran Özakalın, kamu ve özel sektör paydaşlarını Erzurum'da aynı masada buluşturan OYDER yönetimine teşekkür ederek toplantının bölge ticareti için verimli sonuçlar getirmesini temenni etti.