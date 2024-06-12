Erzurum'da Tarım ve Hayvancılığı Destekleyen Göletler Çiftçilere Can Simidi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Tarım ve Hayvancılığı Destekleyen Göletler Çiftçilere Can Simidi

Erzurum'da tarım ve hayvancılığın kalkınması için yapılan irili ufaklı 700'ü aşkın gölet, çiftçilere can simidi oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, göletlerin sayısının arttığı ve çiftçilere büyük kolaylık sağladığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gölet yapımında Erzurum'un ülke genelinde zirvede olduğunu ifade etti ve tarım projelerinin altyapısının tamamlandığını söyledi.

12.06.2024 11:15
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Erzurum'da tarım ve hayvancılığın kalkınması için yapılan irili ufaklı 700'ü aşkın gölet, çiftçilere can simidi oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yapımı devam eden göletlerin sayısının her geçen gün arttığı, su tutan göletlerin ise çiftçilere büyük kolaylık sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sunduklarını, gölet yapımında Erzurum'un ülke genelinde zirvede olduğunu ifade etti.

Kentsel ve bölgesel kalkınmaya yönelik mücadelenin artarak devam ettiğini anlatan Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'da tarım ve hayvancılığın kalkınması adına 10 yıl önce başlattığımız bu mücadele şimdi seferberliğe dönüştü. Amacımız, tarım ve hayvancılıkta da ülkemizin önemli bir merkezi ve yüz akı olmak. Şimdiye kadar her biri küçük baraj niteliğinde 700'ü aşkın inşa ettiğimiz göletler çiftçilere cam simidi oldu. Türkiye'de bizim gibi bu denli gölet yapan başka bir belediye yok." ifadelerini kullandı.

Alanında çok yetkin ekiple çalıştıklarını, kentte tarım ve hayvancılıkta en özel yatırımları tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılıkta bir belediyeden belki de hiç beklenmeyecek performansı ortaya koyduk. Bütün bunların yanında yeni dönemimiz için tarım projelerimizin altyapısını tamamladık. Doğu Anadolu Bölgemizin göz bebeği Erzurum'umuzda tarım ve hayvancılığı daha ileri seviyelere taşıyacak yeni projelerimizi ortaya koyacağız."

Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarım ve Hayvancılığı Destekleyen Göletler Çiftçilere Can Simidi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Tarım ve Hayvancılığı Destekleyen Göletler Çiftçilere Can Simidi - Son Dakika
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