Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Pasinler-Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında, Nuri E. yönetimindeki tır ile Tugay G'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada Gökhan Yavuz hayatını kaybederken, Nuri E. ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

28.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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Erzurum'un Pasinler- Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Nuri E. (58) yönetimindeki 42 ALC 105 plakalı tır, Pasinler-Köprüköy kara yolunda aynı şeritte seyreden Tugay G'nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı. İtfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede kazaya müdahale etti. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz'un yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Nuri E. ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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