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Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor - Son Dakika

Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor

21.02.2022 18:04
Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor

Erzurum'da imalat sektöründe faaliyet gösteren Gözütok Metal Ltd. Şti.

Erzurum'da imalat sektöründe faaliyet gösteren Gözütok Metal Ltd. Şti. ve Mehmet Toprak şahıs işletmesi tarafından sunulan ve faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan 2 projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Erzurum 1.Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Gözütok Metal Ltd. Şti. tarafından yürütülecek "İnovasyonla Faydalı Model Gelişimi Yurt Dışına Açılım" isimli proje kapsamında fabrikasyon metal ürünleri imalatı yapan firmanın üretim kapasitesi artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapısı iyileştirilecektir. Yaklaşık 1 milyon TL bütçeye sahip proje nezdinde tedarik edilecek fiber lazer kaynak makinesi ile üretimdeki yüzde 3 fire önlenecek. Firenin üretime katılması ile direkt olarak katma değerde yüzde 5 verimlilik artışı sağlanacak proje ile 21 kişilik sürekli istihdam sayısı 34'e çıkarılacak. İlave 13 kişilik istihdamın 11'i başta kadın ve engelli adaylar olmak üzere gençler arasından seçilecek. Firma bünyesinde ihracat birimi oluşturularak hitap edilen müşteri sayısının arttırılması, yeni müşteri kitlesiyle beraber ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının yüzde 15'e yükseltilmesi planlanlanıyor.

Mehmet Toprak şahıs işletmesi tarafından gerçekleştirilecek olan "PVC Üretiminde Fiziki ve Teknolojik Altyapısını İyileştirerek, Ürün Çeşitliliğimizi Artırıyoruz" isimli proje ile firmaya ait 2100 metrekarelik alan üzerine üretim tesisi kurularak üretim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Yaklaşık bütçesi 800 bin TL olan proje ile diğer PVC sistemlerine göre ısı kaybını yüzde 30 daha fazla önleyen PVC pencere ve kapı sistemleri imalatı planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte firmanın mevcut fiziki ve teknolojik alt yapısı iyileştirilecek, ürün çeşitliliği artırılacak ve kaynak verimliliği sağlanacak. Ayrıca bölgede bir ilk olma özelliğine sahip A sınıfı profillerden oluşan PVC sistemlerinin imalatı gerçekleştirilecek. İlave 5 kişinin daha istihdamıyla beraber firma bünyesinde 13 kişiye iş imkanı sağlanacak. - ERZURUM

Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor
Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor
Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor

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Mehmet Toprak, İstihdam, Erzurum, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erzurum'da üretim ve istihdam eksenli yatırımlar artıyor - Son Dakika
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