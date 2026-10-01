Erzurum'da yağışlı sezon bal rekoltesinin geçen yılın iki katını aşması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da yağışlı sezon bal rekoltesinin geçen yılın iki katını aşması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum\'da yağışlı sezon bal rekoltesinin geçen yılın iki katını aşması bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da ilkbahar ve yaz yağışlarıyla uzayan çiçeklenme nedeniyle bal rekoltesinin geçen yılın iki katından fazla olması bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kovan başına verimin geçen yıl 7-8 kilogramken bu yıl yaklaşık 15 kilograma ulaştığını bildirdi.

Erzurum'da ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan yağışların ardından çiçeklenme süresinin uzaması, arıcılık sezonunda verimi iki katına çıkarması bekleniyor.

Geniş meraları endemik bitkilerle kaplı yüksek rakımlı Erzurum'un yaylaları, gezgin arıcıların en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

Her yıl binlerce arıcıyı misafir eden kentte, bu yıl bahar ve yaz aylarındaki yağışlar sayesinde bal hasadında önemli artış bekleniyor.

Arıcılık açısından elverişli alanlara sahip Erzurum'da, ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan yağışlar sayesinde çiçeklenmenin uzun sürmesi, arıların nektar toplama süresini artırarak bal üretimini olumlu etkiledi.

Erzurum'da, bu yılki bal rekoltesinin geçen yılın iki katından fazla olması bekleniyor. Kentteki mevcut arılı kovan sayısının da desteklerle artırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, çok verimli bir senenin geride kalmak üzere olduğunu söyledi.

Geçen yıl kovan başına verimin yaklaşık 7-8 kilogram olduğunu kaydeden Kenger, "Bu yıl ise şu an bal sağımları bitmek üzere. Genel olarak kovan başına yaklaşık 15 kilogram rekoltemiz var diyebiliriz. Bu rekolte bizim için çok fazla bir artış demek. Bu sene yağışlar çok güzel oldu ve çiçeklenme hiç bitmedi. Hal böyle olunca da bal hasadında da yüksek artışı gözlemlemiş olduk." dedi.

"Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı şehrimizde misafir ediyoruz"

Kentteki arıcılık faaliyetlerini de anlatan Kenger, şöyle devam etti:

"Erzurum'da 134 bin arılı kovanımız var. Erzurum gibi büyük bir coğrafyayı, barındırdığı çok zengin bitki florasını ve verimli sezonu da koyduğumuz zaman bu 134 bin rakamını artırmalıyız diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz bu kovan sayımızı artırmak. Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı şehrimizde misafir ediyoruz. Burada da aslında bizim dışımızda dışarıdan gelen arıcılara baktığımız zaman, mevcut duruma ek olarak 200 bin kovan kapasitemizin de olduğunu da görüyoruz. Bu potansiyeli kullanmak istiyoruz. Bu seneki verimli sezon sayesinde rekoltemiz çok iyi oldu."

Arıcılığın yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor

Özellikle ilçelerde arıcılık yapmak isteyenlere yönelik çalışmaların olduğunu dile getiren Kenger, "Her sene arıcılık üzerine çeşitli projeler yazıyoruz ve eğitimlerimize durmadan devam ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle alet, ekipman ve kovan destekleri sağlıyoruz. Bu sene ana arı üretimi için kullanılan kovan üzerine Bakanlığımızın katkılarıyla yetiştiricilerimize kovanlarımızı teslim edeceğiz." dedi.

Kenger, kentteki organik bal üretimine de değinerek Çat ve Aşkale ilçelerinde organik üretim yapanların olduğunu ve bunların Bakanlık tarafından desteklendiğini belirtti.

Kaynak: AA
ErzurumEkonomiGüncelTarımÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:57:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da yağışlı sezon bal rekoltesinin geçen yılın iki katını aşması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei