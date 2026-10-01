Erzurum\'da yağışlı sezon bal rekoltesinin geçen yılın iki katını aşması bekleniyor

Erzurum'da ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan yağışların ardından çiçeklenme süresinin uzaması, arıcılık sezonunda verimi iki katına çıkarması bekleniyor.

Geniş meraları endemik bitkilerle kaplı yüksek rakımlı Erzurum'un yaylaları, gezgin arıcıların en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor.

Her yıl binlerce arıcıyı misafir eden kentte, bu yıl bahar ve yaz aylarındaki yağışlar sayesinde bal hasadında önemli artış bekleniyor.

Arıcılık açısından elverişli alanlara sahip Erzurum'da, ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan yağışlar sayesinde çiçeklenmenin uzun sürmesi, arıların nektar toplama süresini artırarak bal üretimini olumlu etkiledi.

Erzurum'da, bu yılki bal rekoltesinin geçen yılın iki katından fazla olması bekleniyor. Kentteki mevcut arılı kovan sayısının da desteklerle artırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, çok verimli bir senenin geride kalmak üzere olduğunu söyledi.

Geçen yıl kovan başına verimin yaklaşık 7-8 kilogram olduğunu kaydeden Kenger, "Bu yıl ise şu an bal sağımları bitmek üzere. Genel olarak kovan başına yaklaşık 15 kilogram rekoltemiz var diyebiliriz. Bu rekolte bizim için çok fazla bir artış demek. Bu sene yağışlar çok güzel oldu ve çiçeklenme hiç bitmedi. Hal böyle olunca da bal hasadında da yüksek artışı gözlemlemiş olduk." dedi.

"Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı şehrimizde misafir ediyoruz"

Kentteki arıcılık faaliyetlerini de anlatan Kenger, şöyle devam etti:

"Erzurum'da 134 bin arılı kovanımız var. Erzurum gibi büyük bir coğrafyayı, barındırdığı çok zengin bitki florasını ve verimli sezonu da koyduğumuz zaman bu 134 bin rakamını artırmalıyız diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz bu kovan sayımızı artırmak. Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı şehrimizde misafir ediyoruz. Burada da aslında bizim dışımızda dışarıdan gelen arıcılara baktığımız zaman, mevcut duruma ek olarak 200 bin kovan kapasitemizin de olduğunu da görüyoruz. Bu potansiyeli kullanmak istiyoruz. Bu seneki verimli sezon sayesinde rekoltemiz çok iyi oldu."

Arıcılığın yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor

Özellikle ilçelerde arıcılık yapmak isteyenlere yönelik çalışmaların olduğunu dile getiren Kenger, "Her sene arıcılık üzerine çeşitli projeler yazıyoruz ve eğitimlerimize durmadan devam ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle alet, ekipman ve kovan destekleri sağlıyoruz. Bu sene ana arı üretimi için kullanılan kovan üzerine Bakanlığımızın katkılarıyla yetiştiricilerimize kovanlarımızı teslim edeceğiz." dedi.

Kenger, kentteki organik bal üretimine de değinerek Çat ve Aşkale ilçelerinde organik üretim yapanların olduğunu ve bunların Bakanlık tarafından desteklendiğini belirtti.