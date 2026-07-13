Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 634 Bin Aştı - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 634 Bin Aştı

Erzurum Havalimanı\'nda Yolcu Sayısı 634 Bin Aştı
13.07.2026 16:30
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Erzurum Havalimanı, 2026'nın ilk 6 ayında toplam 634 bin 770 yolcuya hizmet verdi.

Erzurum Havalimanı'nda Haziran ayında 90 bin 220 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 634 bin 770'e ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre; Erzurum Havalimanı'nda haziran ayında iç hatlarda 89 bin 217, dış hatlarda ise bin 3 olmak üzere toplam 90 bin 220 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 552, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 563 sefer olarak kaydedildi. Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 789,011 ton olarak gerçekleşti.

2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte ise Erzurum Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 634 bin 770'e ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği 4 bin 198, yük trafiği ise 5 bin 405,342 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Havalimanı'nda Yolcu Sayısı 634 Bin Aştı - Son Dakika

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