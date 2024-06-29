Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seçildi

Ekonomi

500 üyesi bulunan Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanlığına Mesrur Köseoğlu seçildi.

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Yönetim Kurulu aldığı karar ile kendi arasında başkanlık seçimi yaptı. ESMMMO seçimlerinin ardından; Başkanlığa Mesrur Köseoğlu, Başkan Yardımcılığına Şimşek Akpınar, Oda Sekreterliğine Osman Turan Durmuş, Üyeliklere ise Aykut Özbek ve Nejmi Altun getirildi. ESMMMO Denetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, yanı sıra başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mesrur Köseoğlu, görev dağılımı yapıldıktan sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinin birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermek olduğunu, bu güne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı Şimşek Akpınar'ın bilgi birikiminden faydalanacaklarını belirterek hizmetleri için teşekkür etti.

"Gücümüzü üyelerimizden alıyoruz"

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Mesrur Köseoğlu, "Mesleğimiz ve meslektaşlarımıza değer katmak ilkesi ile ortak akıl ve dayanışmayla çalışacağımız yeni bir döneme merhaba diyoruz. Mali müşavirler, devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubudur. Mesleğimizin icra edilmesi ile ilgili koşullar, meslektaşlarımızı gerçekten zor duruma düşürmekte bununla ilgili; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm kurumların beyan ve bildirimleri verilme süreleri dahil olmak üzere; mevzuatın güncel ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi gerekmektedir. Mesleğimizin kaçınılmaz olarak dijital dönüşüm sürecini yaşadığı bu dönemde, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş dünya ile entegre edecek çözümler sunmak için insanüstü bir çabayla çalışacağız. Üzerimize düşen misyonun ve sorumluluğun farkındayız. Gücümüzü sadece sizlerden alıyoruz. Bu yeni dönemde üretimden gelen gücümüzü birleştirip hep birlikte yöneteceğiz." Şeklinde konuştu.

"Şeffaflıktan ödün vermeden çözüm üreteceğiz"

Öncelikli hedeflerinin, mesleki menfaatlerin ön planda tutularak, meslek ve meslektaşların sorunlarına çözüm üretmek olacağını vurgulayan Köseoğlu, "Bu inanç ile çıktığımız yolda, odamızı yeni ve güzel bir geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız. Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, alanında lider olan ve varlığını başarıyla sürdüren bir kurum olarak, gelenekselleşen hizmet anlayışını geliştirmek ve yılların vermiş olduğu tecrübeye dayanarak faaliyetlerini mesleki konular başta olmak üzere, sosyal ve kültürel alanlarda da çeşitlendirerek etkinleştirmek anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Çalışma azmimiz, meslektaşlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygının en güzel ifadesidir. Sizlerden aldığımız güç ve destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmaları ilkelerimizden, şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten ödün vermeden sürdürmeye devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güç ile bugünkü azmimizi birleştirip, geleceğe olan inancımız ile yeni dönemin hepimiz için başarılı geçmesini temenni ediyor, bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimiz ve birlikte üstesinden geleceğimize olan inancımla, saygılar sunarım" dedi. - ERZURUM