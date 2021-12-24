Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|43,00
|60,00
|48,32
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|ESKS
|Arpa
|Kg
|2,25
|2,66
|2,40
|HMS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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