Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, son dönemde tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik daralma, hayvan hastalıkları nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması ve üreticilerin karşı karşıya kaldığı finansman sorunlarına dikkat çekerek, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan zirai kredilerin faizsiz olarak ertelenmesi çağrısında bulundu.

Erzurum ve çevre illerde görülen hayvan hastalıkları nedeniyle çok sayıda hayvan pazarının faaliyetlerine ara vermesinin bölge ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten Başkan Hakan Oral, özellikle hayvancılığa dayalı ticari faaliyetlerde büyük bir daralma yaşandığını ifade etti.

Bölgedeki ticari hacmin yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığına dikkat çeken Oral, yaşanan sürecin yalnızca hayvan yetiştiricilerini değil, üreticiden tüccara, yem tedarikçisinden nakliyeciye kadar geniş bir ekonomik kesimi doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Üreticimiz borcunu ödemek istiyor ancak ticaret yapamıyor"

Yaşanan ekonomik sıkıntıların üreticilerin ödeme gücünü önemli ölçüde zayıflattığını belirten Hakan Oral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarım ve hayvancılık sektörü, Erzurum ve bölgemizin ekonomik hayatının en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak son dönemde yaşanan hayvan hastalıkları nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması, sektördeki ticari hareketliliği ciddi ölçüde azaltmıştır. Bölgemizde ticari hacmin yaklaşık yüzde 90 oranında daralması, üreticilerimizin gelirlerini ve nakit akışını büyük ölçüde etkilemiştir.

Üreticimiz üretmeye, hayvanına bakmaya ve işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak ticaretin durma noktasına geldiği bir ortamda vadesi gelen kredi taksitlerini ödemekte, yem ve diğer üretim girdilerini karşılamakta ciddi güçlük yaşıyor. Üreticimiz borcunu ödemek istiyor ancak mevcut şartlarda ticaret yapamıyor, gelir elde edemiyor.

Bu durumun devam etmesi halinde üreticilerimizin kredi notları ve banka sicilleri olumsuz etkilenecek, finansmana erişimleri zorlaşacak ve önümüzdeki üretim döneminde çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır."

"Üretimin devamlılığı için faizsiz erteleme şart"

Üreticilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Oral, ilgili Bakanlıklar ve finans kuruluşlarına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün üreticimizin en fazla ihtiyaç duyduğu konu, bu zorlu süreci atlatabilmesi için kendisine zaman ve finansal destek sağlanmasıdır. Bu nedenle tarım ve hayvancılık sektöründe kullanılan zirai kredilerin en az bir dönem faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz.

Erteleme sürecinde üreticilerimize ilave faiz ve gecikme yükü olmaması, yaşanan gecikmelerin banka sicillerine ve kredi notlarına olumsuz yansıtılmaması da büyük önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki tarım ve hayvancılıkta yaşanan bir sorun yalnızca üreticiyi değil, bölgenin ticaretini, istihdamını, tedarik zincirini ve gıda arz güvenliğini de doğrudan etkilemektedir. Üreticimizi bugün koruyamazsak yarın üretim kapasitemizi korumakta çok daha büyük zorluklar yaşarız."

Erzurum Ticaret Borsası olarak üreticilerin ve sektör temsilcilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemsediklerini belirten Hakan Oral, üretimin kesintiye uğramaması, üreticinin finansal gücünü kaybetmemesi ve bölge ekonomisinin yeniden ticari hareketliliğe kavuşması adına zirai kredilerin faizsiz ertelenmesinin artık önemli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.