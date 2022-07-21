Eski Coinbase yöneticisi bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Eski Coinbase yöneticisi bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı

21.07.2022 23:28
Eski Coinbase yöneticisi bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı

Kripto para borsası Coinbase'in eski Ürün Müdürü Ishan Wahi, piyasada "insider trading" olarak da bilinen bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı.

Kripto para borsası Coinbase'in eski Ürün Müdürü Ishan Wahi, piyasada "insider trading" olarak da bilinen bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı.

New York Güney Bölge Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Coinbase yöneticisi Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani'nin içeriden bilgi alarak işlem yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Coinbase borsalarında listelenmesi planlanan kripto varlıklara ilişkin gizli bilgileri kullandığı iddia edildi.

Wahi'nin kripto paraların listelenmesinden sorumlu ekipte ürün yöneticisi olduğuna işaret edilen açıklamada, Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 arasında Coinbase'in kripto para listeleme sürecine doğrudan dahil olan az sayıda çalışana ayrılmış özel bir mesajlaşma kanalının üyesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Wahi'nin, sahip olduğu bilgileri kardeşi ve arkadaşıyla paylaşarak kötüye kullandığı, böylece kardeşi ve arkadaşının önceden edindikleri bilgilerle karlı işlemler yapabildiği ifade edildi.

Kripto para piyasalarını içeren ilk bilgi suistimali davası

Nikhil Wahi ve Rahmani'nin en az 25 farklı kripto paraya ilişkin en az 14 ayrı duyuru öncesi işlem yaptığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu işlemler sonucunda yaklaşık 1,5 milyon dolarlık kazanç sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Nikhil Wahi ve Rahmani'nin yaptıkları işlemleri gizlemek için başkaları adına kayıtlı olan borsa hesaplarını kullandığı da aktarıldı.

Wahi kardeşlerin Seattle'da tutuklandığı ve Washington Batı Bölge Mahkemesine çıkarılacakları belirtilen açıklamada, Ramani'nin ise hala serbest olduğu kaydedildi. Açıklamada, üç ismin 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savcı Damian Williams, söz konusu davanın kripto para piyasalarını içeren ilk bilgi suistimali davası olduğunu belirtti.

Damian, "Bu suçlamalarla ilgili mesajımız açıktır; dolandırıcılık dolandırıcılıktır, blockchainde veya Wall Street'te gerçekleşsin dolandırıcılıktır." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eski Coinbase yöneticisi bilgi suistimali suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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