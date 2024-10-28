Eski POS Cihazlarına Ceza Uyarısı

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski tip POS cihazı kullanmaya devam edenlere ceza kesileceğini açıkladı. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından takip ediyoruz."