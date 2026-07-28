Eskil'de Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Eskil'de Ayçiçeği Üretimi Artıyor

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde devlet destekleriyle ayçiçeği üretim alanı 60 bin dekara ulaştı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde ayçiçeği üretimi, planlı üretim modeli kapsamında sağlanan devlet desteklerinin etkisiyle hızla artıyor.

Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan Eskil'de toprak yapısı ve iklim özellikleri sayesinde kaliteli yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor.

Geçen yıl 25 bin dekar olan ekim alanı, bu yıl sağlanan devlet desteklerinin etkisiyle 60 bin dekara ulaştı. 2025 yılında 15 bin ton olan üretimin bu yıl 30 bin tona ulaşması bekleniyor.

Bölgede açan ayçiçekleri, kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla güzel görüntüler oluştururken, bölgeye gelen vatandaşlar da fotoğraf çektiriyor.

Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, AA muhabirine, planlı üretim modeliyle birlikte ilçede ayçiçeği ekim alanlarının hızla artmaya başladığını söyledi.

İlçede bu yıl yaklaşık 60 bin dekarlık alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını ifade eden Mutlu, Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde Eskil'in yaklaşık yüzde 3'lük bir paya sahip olduğunu belirtti.

"Yağ oranı bakımından en yüksek değerler bu bölgede elde ediliyor"

Mutlu, Eskil'in Tuz Gölü'ne kıyısı olmasının ürün kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan ilçemizin toprak yapısı ve iklim özellikleri sayesinde Türkiye'nin en kaliteli yağlık ayçiçeklerinden biri burada yetişiyor. Yağ oranının yüksek olmasıyla öne çıkıyor." dedi.

İlçede yaklaşık 60 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Planlı üretim modeline geçilmesiyle birlikte ekim alanlarımız yeniden genişlemeye başladı. Geçen yıl 25 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 60 bin dekara ulaştı. Önümüzdeki yıllarda ilçemizde ortalama 70 ila 80 bin dekar alanda üretim yapılacağını öngörüyoruz. Devletimizin ayçiçeği üretimine verdiği destekler üreticimiz için önemli bir teşvik oluşturuyor. Dekar başına verilen 1302 liralık destek, çiftçilerimizin bu ürünü tercih etmesinde önemli rol oynuyor. Önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının daha da artacağını düşünüyoruz."

Mutlu, geçen yıl 15 bin ton olan üretimin bu sene 30 bin ton olmasını beklediklerini bildirdi.

"Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için ayçiçeği tarlalarını ziyaret ediyor"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticinin yanında olduğunu ve ürün almaya devam ettiğini anlatan Mutlu, bunun da üretici açısından önemli bir güvence oluşturduğunu bildirdi.

Ayçiçeği tarlalarının ilçenin tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Mutlu, "İlçemizden ve çevre illerden gelen vatandaşlar bu kartpostallık manzaraları görmek ve fotoğraf çektirmek için ayçiçeği tarlalarını ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği tarlalarını ziyaret eden yolculardan Can Ahmet Öztürk, Aksaray'dan Konya'ya giderken ayçiçeği tarlalarının ilgilerini çektiğini dile getirerek, "Fotoğraf çektirmek için durduk. Çok güzel görüntüler aldık, güzel bir an oldu bizim için." dedi.

Yolculardan Halime Sena Yalvaç da "Kuzenlerimle beraber yolculuk yaparken günebakanları gördük, fotoğraf çekinmek istedik. Fotoğraflarımızı çektirdikten sonra yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Aksaray, Ekonomi, Eskil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskil'de Ayçiçeği Üretimi Artıyor - Son Dakika

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