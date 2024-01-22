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Eskişehir'de Ahşap Malzemeleri Kullanan Firmaya Denetim Ziyareti - Son Dakika
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Eskişehir'de Ahşap Malzemeleri Kullanan Firmaya Denetim Ziyareti

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ahşap malzemelerini kullanan ve satışını gerçekleştiren bir firmaya denetim ve bilgilendirme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner katıldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren 17 adet Ahşap Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi almış firma yılda 2 kez denetlenmektedir. Ahşap ambalaj malzemelerini kullanan ve satışını gerçekleştiren firmalara yönelik denetimler ve eğitim çalışmaları devam etmektedir. Ahşap ambalaj malzemelerinin standartlarının eksik olması, ihraç edilen ürünlerin geri dönmesine ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Eskişehir\'de Ahşap Malzemeleri Kullanan Firmaya Denetim Ziyareti
22.01.2024 - 15:32,
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren ahşap malzemelerini kullanan ve satışını gerçekleştiren firmaya denetim ve bilgilendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner katıldı. Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir ili sınırları içinde faaliyet gösteren 17 adet Ahşap Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi almış firma yılda 2 kez titizlikle denetlenmektedir. Ahşap ambalaj malzemelerini kullanan ve satışını gerçekleştiren firmalara yönelik haberli ve habersiz denetimler geçekleşmekte ve eğitim çalışmaları devam etmektedir.

İhracat aşamasında ürün beraberinde giden ahşap ambalaj malzemeleri palet, kasa, sandık, destek çıtası şekilde kullanım alanları çok çeşitli olmakla beraber ihracat aşamasında yoğun olarak kullanılan malzemeler arasında bulunmaktadırlar. İhracata konu olan ahşap ambalaj malzemelerinin standartlarının birinin eksik olmasından kaynaklı ihraç edilen ürünlerin ihraç edilen ülkelerden geri dönmesine sebep olmakta ve dolayısıyla ülke olarak prestij ve önemli oranlarda ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Söz konusu olumsuzluklarla karşılaşmamak adına ülkemizin de üyesi olduğu Uluslar Arası Bitki Koruma Teşkilatı tarafından ihracata konu ahşap ambalaj malzemelerinin standartları belirlenmiş ve bu standartlar ISPM-15 standartları olarak anılmaktadır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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