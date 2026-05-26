Eskişehir'de Bayram Yoğunluğu ve Korsan Uyarısı
Eskişehir'de Bayram Yoğunluğu ve Korsan Uyarısı

26.05.2026 10:17
Eskişehir otogarında Kurban Bayramı nedeniyle yolcu yoğunluğu arttı, korsan taşımacılara dikkat!

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde büyük yolcu yoğunluğu yaşanırken, yetkililer korsan araçlara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarda büyük yoğunluk oluşturdu. Cuma gününden itibaren yollara düşen binlerce kişi nedeniyle tüm otobüs seferleri tam kapasiteye ulaştı. Yoğunluk sebebiyle firmalar ek seferler koyarken otobüs işletmecileri, vatandaşları bilet kesmeyen kaçak taşımacılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güvenilir firmalardan bilet alınmasının önemine dikkat çeken yetkililer, aksi taktirde yolcuların önemli mağduriyetler yaşayabileceği uyarısında bulundu. Bayram döneminde ulaşım ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmediğini dile getiren firma yetkilileri, tarifelerin geçen seneyle aynı seyrettiğini ifade etti. Eskişehir çıkışlı ve çok tercih edilen güzergahlar için güncel biletlerin bazıları ise Antalya için bin, Alanya için bin 200, İzmir için 750, Ankara için 550 ve Bursa için 450 lira olarak fiyatlandırıldı.

"Tüm seferlerimiz dolu"

Otobüs firması yetkilisi Gökhan Koşarer, cuma gününden bu yana seferlerin tamamen dolu olduğunu ve bazı illere giden yolcuların daha fazlalıkta olduğunu belirterek, "Şu anda seferlerde yoğunluk söz konusu. Yaklaşık cuma gününden itibaren bugüne kadar olan kısımlarda seferleri hep dolu gönderdik. Yetmeyen seferlerimize de ilave seferlerle yolcu mağduriyetini gidermeye çalıştık elimizden geldiğince. Bugüne kadar tüm seferlerimiz doluydu, bugün biraz daha yavaşlamaya başladık artık. Bayramlarda Akdeniz'e gitmek bizim vatandaşlarımıza daha adet oldu. En çok Antalya, Alanya ve İzmir bölgesine giden çok yolcumuz var. Eskişehir'e gelen yolcu çok değil, şu anda gidiş daha çok, gidiş ağırlıklı. Gelen yolcu sayısı, gelen otobüsleri de takip ediyoruz, geneli boş geliyor. Fakat buradan gidişlerin tamamı dolu diyebiliriz" diye konuştu.

"Bilet kesebilen firmalardan bilet alın"

Sektörde belgesiz taşımacılık yapan korsan araçların artmasına dikkat çeken Gökhan Koşarer, bayram yoğunluğundan yararlanmak isteyen kaçak taşımacılara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunurken, güvenilir firmaların tercih edilmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı;

"Bizim sektörde de korsan olayı çok. Yetki belgesiz, taşıma belgesi olmayan, belgesi olmadan Eskişehir'e gelip yolcu almaya çalışan veyahut da herhangi bir şehire gidip yolcu almaya çalışan minibüs, yarım otobüs, otobüs tarzı kaçak işler oluyor. Ben vatandaşlarımızı ikaz ediyorum, lütfen güvenilir olan firmalardan, bilet kesebilen firmalardan bilet alsınlar. Bu tip kağıda yazılı veyahut da kağıtla size bir şey verilen firmalardan kesinlikle bilet almasınlar. Çünkü her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de korsan taşımacılık söz konusu. Bu hem bizi mağdur ediyor, Allah korusun yolda bir şey olduğunda da yolcuyu çok mağdur ediyor. Yasa gereği zaten yasak. En yakın bir trafik denetlemesinde arabayı bağlıyorlar, yolcu ortada kalıyor ve ilgilenen kimse olmuyor. Verdikleri para da, ayırdıkları zaman da boşa gidiyor. Ben herkese tekrar söyleyeyim; korsandan uzak dursunlar, bildikleri ve tanıdıkları firmadan alışveriş yapsınlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Eskişehir, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
