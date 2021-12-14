İzmir'de konut satışları yüzde 69 arttı

İzmir'de konut satışı sayısı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,1 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, kentte geçen yıl Kasım ayında 6 bin 574 konut satışı yapıldı.

Bu yıl Kasım ayın da ise bu rakam 69,1 oranında artarak 11 bin 116'ya çıktı.

Kentte ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 oranında artarak 2 bin 752 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ise ilk satışın payı yüzde 24,8 oldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,1 oranında artarak 2 bin 750 olduğu, Kasım ayında satışı yapılan konutların yüzde 24,7'si ipotekli satış olarak gerçekleştiği bildirildi. İpotekli satışların yüzde 19,1'ini ilk satış, yüzde 80,9'unu ise ikinci el satışların oluşturduğu da belirtildi.

İzmir'de bu yıl Kasım ayında en fazla konut satışının 1494 konutla Buca'da gerçekleştiği, bu ilçeyi 1221 konut satışıyla Karşıyaka ve 952 konut satışıyla Menemen ilçelerinin izlediği de belirtildi.