Eskişehir, İhracat Gelirini Artırarak İlk 5 İl Arasında Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir, İhracat Gelirini Artırarak İlk 5 İl Arasında Yer Aldı

Eskişehir, 2024 yılının ilk 7 ayında 366 milyar dolar ihracat yaparak, bu alanda geçen yıla göre gelirini en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

12.08.2024 11:15
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Eskişehir, 2024 yılının ilk 7 ayında 366 milyar dolar ihracat yaparak, bu alanda geçen yıla göre gelirini en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında ihracatta 290 milyar dolarla ihracatta iller arasında 1,5'lik orana sahip olan Eskişehir, bu yılın aynı ayında ise 366 milyar dolar ihracat gelirine ulaştı.

Bir yılda ihracatını yüzde 26,4 oranında artıran Eskişehir, ihracatta gösterdiği gelişmeyle bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatını en çok artıran iller sıralamasında ilk 5'te yer aldı.

Bu artışla ihracattaki payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşen Eskişehir, ihracat gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 76 milyar dolar yükseltti.

Kaynak: AA

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