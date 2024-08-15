ESO Başkanı Kesikbaş: Enflasyon muhasebesi kararı reel sektöre haksız vergi oluşturacak

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ağustos ayı içinde yayınlanan bir kararla uygulanması beklenen enflasyon muhasebesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Alınan kararın reel sektör ve özellikle sanayici açısından haksız vergi oluşturacağını belirten Kesikbaş, orta ve uzun vadede yapılacak yatırımlar için, henüz bir gelir ve kazanca ulaşmadan, enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının vergi prensipleriyle uyuşmadığının altını çizdi.

Sanayimizin yükselen maliyetler, finansal zorluklar, yorucu rekabet şartları ve istihdam sorumluluğu gibi ağır yükler altında üretmeye, yatırıma ve ihracata devam ettiğini belirten ESO Başkanı Kesikbaş, alınan enflasyon muhasebesi kararının ciddi bir vergi yükü oluşturacağını ifade etti. Hükümetimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanan Orta Vadeli Programın sonuçlarının alınmaya başladığını söyleyen Kesikbaş, "Böyle bir dönemde Orta Vadeli Programın en büyük yükünü çeken reel sektör için varlık değerlendirmesi altında ilave bir vergi yükü oluşturulması süreci olumsuz etkileyebilecektir. Sanayicimizin beklentisi, içinde bulunduğumuz zorlu dönemin hep birlikte ve özellikle üreten kesimin desteklenerek geçilmesi şeklindedir" dedi.

Ticaret Kanuna göre bilançonun bir takvim yılını ifade ettiğini belirten Kesikbaş, "Şirketlerimiz bilançolarını 12 aylık takvim yılı için dönem sonunda hazırlarlar ve dönem karı ya da zararlarını bu tablolarda takip ederler. Alınan kararla birlikte bu uygulamanın henüz dönem ortasında ve şirketlerimizin en yoğun olduğu dönemde bekleniyor olması doğru bir adım değildir. Diğer taraftan, enflasyon etkisiyle bilançolarda oluşan suni artışın vergisinin alınması vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır. Bu meyanda, enflasyon muhasebesi kararının tekrar gözden geçirilmesi, üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizi rahatlatacak bir adım atılması beklentimizdir" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR