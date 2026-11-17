ESO heyeti, THK Eskişehir Şube Başkanı Çalışkan ile havacılık potansiyelini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve heyeti, THK Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan'ı ziyaretinde Eskişehir'in havacılık potansiyelini ve uçuş seferlerini ele aldı. ESO heyeti, THK tesislerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyetin, Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan'ı ziyaretinde ortak çalışma fırsatları ele alındı.
Ziyarete ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Bülent Ayva, Evren Şahin, Furkan Ay, Rıza Zeydan ve Meclis Katip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı katıldı. Gerçekleşen görüşmede Eskişehir'in havacılık alanındaki potansiyeli, uçuş seferlerinin düzenlenmesi ve faaliyetlerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ile kurumlar arası ortak çalışma fırsatları ele alındı.
Program kapsamında THK tesislerini de gezen ESO heyeti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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