Et ve Süt Kurumu'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına İlişkin Açıklama

Ekonomi

ET ve Süt Kurumu, mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarının piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı' şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.