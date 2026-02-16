Etkileyicilere Yasa Dışı Bahis Eğitimi - Son Dakika
Etkileyicilere Yasa Dışı Bahis Eğitimi

16.02.2026 10:02
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine yasa dışı bahis ve reklam etiği eğitimi verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle yürütülen "4. Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimin geniş bir katılımla yapıldığı bildirildi.

Eğitim programı kapsamında, Ticaret Bakanlığı temsilcilerince, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin, Reklam Kurulunun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülüklerin, emsal kararlar ışığında katılımcılara aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, sosyal medya etkileyicilerinin vergisel sorumlulukları, reklam etiği, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli başlıklar detaylıca ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine özel bölüm ayrıldı

Açıklamada, eğitim programında, Ticaret Bakanlığının paydaşı olduğu "Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalara özel bir bölüm ayrıldığı aktarıldı.

Bilgilendirme yapılan alanlara değinilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla etkileyicilerin bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları, yasa dışı bahis reklamlarının toplum sağlığı ve ekonomik düzen üzerindeki tahribatları, söz konusu içeriklere yönelik Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırımlar hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı."

Açıklamada, bu çerçevede, sosyal medya etkileyicilerinin dijital mecralarda yasa dışı bahis ve kumarın özendirilmesine karşı sergileyecekleri tutumun, yasa dışı bahisle mücadelenin başarısında anahtar rol oynadığı vurgulandı.

Kamu kurumları ile sosyal medya etkileyicilerini bir araya getiren program ile söz konusu etkileyicilerin mevzuata uyum konusunda bilinçlerinin güçlendirilmesinin, tüketicilerin dijital mecralardaki güvenliklerinin artırılmasının ve sorumlu reklamcılık anlayışının dijital ekosistemin tamamına yayılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız dijital mecralarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların rehberlik faaliyetleri ile denetim süreçlerini koordineli yürüterek, tüketici haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

