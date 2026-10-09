ETSO meclisinde gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi, üyelere plaket verildi - Son Dakika
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ETSO meclisinde gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi, üyelere plaket verildi

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ETSO meclisinde gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi, üyelere plaket verildi
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ETSO'nun eylül ayı olağan meclis toplantısında gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi. Mevcut dönemin son toplantısında, oda çalışmalarına katkı sunan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri değerlendirilerek istişare edildi.

Görüşmelerin ardından gündem maddelerinin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut dönemin son meclis toplantısının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından, dönem boyunca odanın çalışmalarına katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Tanoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, birlik, dayanışma ve istişarenin önemine dikkati çekti.

Görev süresi boyunca Erzincan iş dünyasının ihtiyaçlarını ortak bir zeminde ele almaya, sorunları istişareyle değerlendirmeye ve çözüm için birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini belirten Tanoğlu, odanın çalışmalarına emek ve tecrübeleriyle katkı sunan meclis üyelerine teşekkür etti.

Tanoğlu, Erzincan'ın geleceğine katkı sunmak için ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Kaynak: İHA
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