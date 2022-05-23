Euro 17 Lirayı Aştı

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Türk lirası yaklaşık iki haftadır yabancı paralar karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Dolar yeni haftaya 15,95 TL seviyesinden başlarken euro yeni haftanın ilk gününde 17 TL seviyesinin üzerine çıktı. Böylece euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Dolar 14,5-15,00 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Ancak mayıs ayının ilk günlerinden sonra yükselerek 16 TL seviyesine yaklaştı. Geçen hafta 15,98 TL'ye kadar çıkan dolar yeni haftaya 15,95 TL'den başladı ve 15,87 TL'ye kadar da geriledi.

Dolarda gerileme görülürken euro ise arttı. Güne 16,93 TL seviyesinden başlayan euro gün ortasında 17 TL seviyesinin üzerine çıktı.