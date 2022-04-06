Ev hayvanları satış yerlerinde 14 Temmuz'a kadar kedi ve köpek türleri bulundurulabilecek - Son Dakika

Ev hayvanları satış yerlerinde 14 Temmuz'dan itibaren kedi ve köpek türlerinin satışı yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin adı "Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirildi.

İl müdürlüğünce çalışma izni verilen, ev hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındırıldıkları ve eğitildikleri iş yerlerinde, Bakanlıkça kimliklendirilmesi istenilen türlerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunlu olacak.

Ev hayvanlarının satıldığı yerler için Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının alınması zorunlu hale getirildi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe uygun olarak, 14 Temmuz'dan itibaren ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde kedi ve köpek türleri bulundurulamayacak.