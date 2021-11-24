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Excalibur gaming dünyasında oyunculara rehberlik ediyor - Son Dakika

Excalibur gaming dünyasında oyunculara rehberlik ediyor

24.11.2021 14:50
Excalibur gaming dünyasında oyunculara rehberlik ediyor

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, mobil platformlardaki en üstün özelliklere sahip Excalibur G911, sağladığı performansla en iyi masaüstü bilgisayarlarla yarışır konuma geldi. Bu durum da beraberinde geçmişte sıkça dile getirilen performans farkının artık laptop ve desktop arasında geçerli olmadığını gösteriyor.

Performans konusunun artık bir fark yaratmaması, oyunseverlerin mobil olma isteği ile fiziksel boyutları sayesinde dizüstü bilgisayarlara nazaran daha fazla özelleştirme imkanı sunan masaüstünde oyun oynama isteğini birbiriyle kıyaslamasına neden oluyor. Hem masaüstünde hem de dizüstünde gaming dünyasına üstün güç ve performanslı bilgisayarları sunan Casper Excalibur'a göre cevap, kullanıcının ihtiyaç ve kullanım alanına göre şekilleniyor.

Eğer kullanıcı her yerde ve performansından da ödün vermeden oyun oynamak istiyorsa laptoplar doğru tercih olabilirken, oyun oynamayı bir ritüel haline getiren, performansını donanım yükseltmeleri ile hep yukarıya çıkarmak ve stream dünyasında da yer almak isteyenler için masaüstü tercihi daha doğru olabiliyor.

oyunlar, Laptop, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Excalibur gaming dünyasında oyunculara rehberlik ediyor - Son Dakika Ekonomi


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