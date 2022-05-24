Türk Eximbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisiyle 700 milyon avro kaynak sağladı - Son Dakika
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Türk Eximbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisiyle 700 milyon avro kaynak sağladı

24.05.2022 12:19
Türk Eximbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisiyle 700 milyon avro kaynak sağladı

Türk Eximbank, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredisi ile 504 milyon avro ve 206 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon avro tutarında kaynak sağladı.

Türk Eximbank, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredisi ile 504 milyon avro ve 206 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon avro tutarında kaynak sağladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi.

İhracatın finansmanında kullanılacak kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirlenen, bankanın karbon emisyon miktarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının toplam elektrik tüketimindeki payının artırılması kriterlerine ulaşılması durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileşme gerçekleşeceği ifade edildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi ve işleme Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden, 3'ü yeni olmak üzere önde gelen 26 banka katılım sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası borçlanma piyasalarında sürdürülebilirlik temalı işlemlerin giderek arttığı bu dönemde, kaynak çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylece, 2022 yılında sağladığımız toplam borçlanma içindeki sürdürülebilir finansmana dayalı fon payını yüzde 55 seviyesine çıkardık.

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisiyle 700 milyon avro kaynak sağladı - Son Dakika


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