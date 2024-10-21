Eylülde Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artış Gösterdi

TÜİK, eylülde yurt dışı üretici fiyatlarının aylık %2,25, yıllık %32,35 arttığını açıkladı.

21.10.2024 11:07
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat amaçlı faaliyet yürüten yurt dışı üretici fiyatlarının eylülde aylık yüzde 2,25; yıllık yüzde 32,35 arttığını açıkladı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; yurt dışı üretici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,09 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,93 artış, imalatta yüzde 32,27 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 35,67 artış, enerjide yüzde 5,88 azalış, sermaye mallarında yüzde 41,21 artış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,48 artış, imalatta yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,58 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,25 artış, enerjide yüzde 4,22 azalış, sermaye mallarında yüzde 3,89 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde Yurt Dışı Üretici Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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