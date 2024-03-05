NEW Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor.
Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ: 18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.
Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.
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Ramazan ayında herkes tarafından sevilerek tüketilen ramazan pidesinin bu yılki fiyatları açıklandı. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, boş pidenin fiyatı ise 12 lira olarak belirlendi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.
Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.
Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 69 bin doları aşarak rekor seviyeye yükseldi. Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,18 değer kazanarak 3 bin 784 dolar seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,13 puan azalarak 8.860,52 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.814,80, en yüksek 8.970,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 8.860,52 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 131 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 82,4 dolardan işlem görüyor.
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