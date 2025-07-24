Faiz İndirimi Sanayiciyi Rahatlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Faiz İndirimi Sanayiciyi Rahatlattı

Faiz İndirimi Sanayiciyi Rahatlattı
24.07.2025 16:17
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Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, TCMB'nin faiz indirimini üretim ve yatırım için olumlu buldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCBM) faiz indirimini değerlendiren Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, "Politika faizinin yüzde 43'e, gecelik borçlanma faizinin ise yüzde 41,5 seviyesine çekilmesi; üretim, yatırım ve ihracat odaklı reel sektör açısından olumlu bir adımdır" dedi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TCMB'nin faiz indirimi kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Kasapoğlu, "Merkez Bankası'nın bugün aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, uzun süredir sanayicilerin beklentisiydi. Politika faizinin yüzde 43'e, gecelik borçlanma faizinin ise yüzde 41,5 seviyesine çekilmesi; üretim, yatırım ve ihracat odaklı reel sektör açısından olumlu bir adımdır. Faiz oranlarının aşağı yönlü revize edilmesini memnuniyetle karşılıyor, bu adımın yalnızca bir gösterge oran değişikliğinde kalmamasını, sahadaki kredi şartlarına hızla yansımasını bekliyoruz. Zira şu an en büyük ihtiyacımız, öngörülebilirlik ve uygun maliyetli finansmandır. Yüksek faiz, yalnızca bir rakam değil; yatırımın ertelenmesi, makinenin durması, istihdamın risk altına girmesi demektir" dedi.

"Türkiye üreterek büyür, sanayici nefes alırsa memleket kazanır"

Sanayici için ticari kredi faizlerinin ve erişim şartlarında iyileşmelerin olması gerektiği vurgusunda bulunan Başkan Kasapoğlu," Sanayicilerimizin rahat bir nefes alabilmesi için sadece gösterge faizlerde değil, ticari kredi faizlerinde ve erişim şartlarında da anlamlı bir iyileşme şarttır. Faiz indiriminin reel sektöre olumlu etkisinin hissedilmesi için, ticari kredilerdeki büyüme sınırlamalarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle üretici firmalar lehine kredi büyüme limitlerinin artırılması hem yatırımın hem de ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir ihtiyaçtır. Finansal kaynakların reel sektöre ulaşamadığı bir zeminde, hiçbir faiz indirimi tek başına çözüm üretmez. Üretim ekonomisini önceleyen her adımın arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye üreterek büyür, sanayici nefes alırsa memleket kazanır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, denizli, Ekonomi, Finans, TCMB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz İndirimi Sanayiciyi Rahatlattı - Son Dakika

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