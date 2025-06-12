FAO ve TARSİM\'den Tarım İşbirliği

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile bir araya geldi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen ziyaret çerçevesinde, son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisi ve tarım sigortalarının bu alanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmasına yönelik rolü ele alındı.

Ziyarette, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarım için yapılabilecek teknik işbirliği alanları da karşılıklı olarak değerlendirildi.???????