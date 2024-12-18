Farasis Energy, Çin'de İlk 10'a Girdi

Ekonomi

Farasis Energy, Çin'in 2024 yılı Katı Hal Batarya Rekabet Gücü Sıralamasında ilk 10 marka arasında yer aldı.

2024 yıılı Çin Katı Hal Batarya Rekabet Gücü Sıralaması açıklandı. Elektrikli araç kese hücreli bataryalarda küresel bir liderlerden biri olan Farasis Energy ilk 10 listesinde yer aldı. Şirket; JMEV, FAW Jiefang gibi şirketlerle katı hal bataryalarına odaklanan stratejik ortaklıklar kuruyor. İş birlikleri, şirketin ultra yüksek enerji yoğunluğu, farklı güvenlik özellikleri ve öne çıkan pazar performansı da dahil olmak üzere katı hal batarya teknolojisindeki başarılarını öne çıkarıyor. Şirket, katı hal ve yarı katı hal bataryalardaki Ar-Ge ve seri üretim yeteneklerinin yanı sıra üçlü, lityum demir fosfat ve sodyum-iyon bataryalar da dahil olmak üzere çok çeşitli çözümler sunuyor.

Şirketin katı hal batarya gelişimi şöyle açıklandı:

Birinci nesil yarı katı hal batarya

280-300Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip, 2C'de hızlı şarjı destekler ve 5 bin döngüye kadar çevrim ömrü sunuyor.

İkinci nesil yarı katı hal batarya

330Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşır, 3C'yi aşan hızlı şarjı destekler ve 4 binden fazla çevrim ömrü sunuyor. Eksi 20 derecede bile yüzde 90 enerji tutma özelliğini koruyor.

Üçüncü nesil yarı katı hal batarya

Elektrolit kullanımını önemli ölçüde azaltırken 400Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Tamamen katı hal elektrolit kullanımı kesme, çivi penetrasyonu ve diğer titiz değerlendirmelerde elde ettiği başarılı sonuçlarla önemli güvenlik sağlıyor.

Tüm katı hal batarya

Şirketin tamamen katı hal bataryası 500Wh/kg'lık bir hedef enerji yoğunluğu sunmakta ve son derece düşük bir çalışma basıncında işlev göstererek gelişmiş hızlı şarj yeteneklerine ve güçlendirilmiş çevrim ömrüne odaklanıyor. Şu anda geliştirme aşamasında. - İSTANBUL