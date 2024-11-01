Fark Yaratanlar Programı 16. Sezon Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Fark Yaratanlar Programı 16. Sezon Başvuruları Başladı

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunlara çözüm arayan Fark Yaratanlar için 16. sezon başvurularını alıyor.

01.11.2024 13:16
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Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Türkiye'nin yeni "Fark Yaratanları"nı bulmak için 16'ıncı sezon başvurularını almaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Fark Yaratanlar"ını arayan program için 30 Kasım gün sonuna kadar programın internet adresi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi aday da önerilebilecek.

Program, toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi amaçlıyor.

Organizasyonun 16'ıncı sezonunda da adayların belirledikleri sorunlara yönelik geliştirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir niteliklere sahip olması bekleniyor.

Seçilen Fark Yaratanlar, uzmanlar eşliğinde yapılan ihtiyaç analizi sonrasında uzun soluklu bir yolculuğa başlıyor.

Programa dahil olan kişi ve kurumlar çalışmalarını geliştirmek üzere, bir sezon boyunca Sabancı Vakfı ve Impact Hub İstanbul ile birebir çalışma şansına sahip olurken mentorlarla da kapasitelerini güçlendiriyor.

Düzenlenen etkinlik ve atölyeler ise yine seçilen Fark Yaratanların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Fark Yaratanlar Programı'nın 16 yıldır toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler bulmak için harekete geçen birey ve kurumların ilham veren hikayelerini görünür kıldığını ve seçilen Fark Yaratanların kapasitelerini güçlendirdiğini ifade ederek, "Fark Yaratanlar Programı'nın 16. Sezonunda da toplumsal sorunlara karşı ürettikleri yenilikçi ve kalıcı çözümlerle Türkiye'ye örnek olan birey ve kurumların başvurularını heyecanla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Safkan, topluma ilhan veren hikayeler aracılığıyla sosyal değişime katkıda bulunduklarını, program aracılığıyla bugüne kadar 47 şehirden 216 bireyin ve kurumun, toplumsal sorunlara karşı ürettikleri yenilikçi ve kalıcı çözümlerle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydetti.

Her bir çalışmanın yarattığı sosyal faydanın, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak yarattığı farkındalıkla bir dönüşüm dalgası başlattığını vurgulayan Safkan, bu yıl da topluma ilham verecek Fark Yaratanları Türkiye'yle paylaşmak için sabırsızlandıklarını, bireysel başvuruların yanı sıra fark yaratan çalışmalara imza attığı düşünülen kişi ya da kurumların aday olarak önerilmesini de heyecanla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fark Yaratanlar Programı 16. Sezon Başvuruları Başladı - Son Dakika

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