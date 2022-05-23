FARUK KOCA: TÜRKİYE'NİN YENİ KONUT PROJELERİNE İHTİYACI VAR

Kamu bankaları tarafından verilecek olan 0,89 ve 0,99 vade oranlı konut kredisi kampanyası piyasayı hareketlendirdi. Paketin reel sektöre etkilerini Fırat Life Style ve Rast Grup ortaklığıyla gerçekleşen konut projelerinden olan Natura Vadi projesinin lansmanında Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca değerlendirdi.

Natura Vadi'nin, satış ofisinde gerçekleştirilen açılış organizasyonunda alıcılar konutlarıyla buluştu. Burada yaptığı açıklamada konut satın almak isteyen vatandaşları rahatlatmak için hayata geçirilen düşük faizli kredi imkanının suistimal edilmemesi gerektiğini anlatan Faruk Koca, 'Konut finansman paketi hükumetimizin azalan arzı artırmak için ve vatandaşın konum alım noktasında rahatlaması için hazırladığı bir paket. Bu noktada çok önemli bir paket olma niteliği taşıyor. Üretici firmaların buna cevap vermesi gerekiyor. Biz bu anlamda duyarlı davrandık. Vatandaşın konut alımını kolaylaştırmak için bu talep doğrultusunda 373 bin metrekarelik alanda, 909 konutluk çok büyük bir projeye imza atıyoruz. Sağlanan kredi imkanı vatandaş için bir fırsat ama üretenler için bunun fırsat olmaması gerekir. İşin etik yanı her şeyden önemlidir. Hükümet bu tür fırsatları oluştururken bir bedel ödüyor. Bu bedeli ödemesinin tek sebebi vatandaşın rahat konut alabilmesidir. Üreticiler bunu fırsata çevirirse doğru olmaz.' dedi.

KONUT DESTEK PAKETİNİN KARŞILIĞI VAR

Dünyayla birlikte Türkiye'de de konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini ifade eden Koca, 'Fiyat artışları ciddi şekilde devam edecek. Çünkü arz eksikliği var. Talep çok ama konut az. İnsanların nitelikli konut ihtiyacı artıyor. İnsanlar evlerini aynı zamanda ofis olarak kullanmak istiyor. Pandemi sürecinde oluşan bu talebin karşılaşması açısından da konut konseptlerinin bu çerçevede olması gerekiyor. Konut almak için kesinlikle doğru zaman şu an. Bugün oldukça büyük ilgi var. 1 günde talep edilen konut sayısı 100 oldu. Bu kolay oluşabilecek bir durum değil. Konut ihtiyacı devam ediyor. Hükümetimizin yaptığı projede de özellikle ilk konut alacaklara yönelik adımlar atıldı. Bugün de gelen taleplerden görüyoruz ki paketin karşılığı var. Biz projemizde alım gücünü kolaylaştırmak için fiyatları artırmaktan ziyade indirim uyguladık. Verilen bu desteğe ek olarak bir destek de biz sunduk. Uygun koşullu kredi imkanının yanına, indirimler ekledik. Yüzde 10 üzerine bir yüzde 10 indirim de bizden dedik. Bu vatandaşımız için çifte imkan, çifte indirim oldu. Bugün yakaladığımız yoğun talep ve rekor satış hacmi de bir kez daha kanıtladı ki doğru fiyat ve uygun ödeme planı birleşince vatandaşımız büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.