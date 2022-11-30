Fed Başkanı tarih verdi! Faiz artışında frene basıyorlar - Son Dakika
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Fed Başkanı tarih verdi! Faiz artışında frene basıyorlar

01.12.2022 00:53

Enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini söyleyen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkı para politikasının süreceği mesajını vererek faiz artış hızını yumuşatacaklarını belirtti. Powell, "Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir" ifadesini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.

"ENFLASYON KONUSUNDA DAHA YOLUMUZ VAR"

Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik" dedi.

FAİZ ARTIŞ HIZI ARALIKTA YAVAŞLAYABİLİR

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir" diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı tarih verdi! Faiz artışında frene basıyorlar - Son Dakika

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