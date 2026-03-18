Fed'den Ekonomi Tahminleri ve Faiz Kararları

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed, faiz oranını sabit bıraktı ve 2026'da bir indirim öngörüyor. Büyüme tahminleri arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl hala tek faiz indirimi öngörüldüğünü ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakan Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralık ayında öngördüğü yüzde 3,4'te sabit tuttu.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini de yüzde 3,1 olarak korurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve 2028 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de bırakılırken, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkarıldı.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:45:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.