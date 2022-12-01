Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

01.12.2022 22:23

ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen faiz açıklamalarının ardından yükselişe geçen altının gram fiyatı 1.080 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair açıklamalarda bulunmasının ardından yükselişe geçen altından yeni rekor geldi.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Sabah saatlerinde 1.780 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyelerine yükseldi. Ons altındaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 1.080 lirayı gören altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GÜNCEL FİYATLAR

Gram altın saat 22.05 itibarıyla 1.078 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.734 liradan, cumhuriyet altını ise 7 bin 135 liran işlem görüyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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