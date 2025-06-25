Fed'den GSIB'ler İçin Kaldıraç Oranı Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'den GSIB'ler İçin Kaldıraç Oranı Düzenlemesi

25.06.2025 22:42
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Fed, GSIB'lere yönelik ek kaldıraç oranını azaltarak sermaye gereksinimlerini gevşetti.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, küresel sistemik öneme sahip bankalara (GSIB) yönelik geliştirilmiş ek kaldıraç oranını (eSLR) düşürecek ve sermaye gereksinimlerini azaltacak kural değişikliklerine onay verdi.

Fed Yönetim Kurulu, GSIB ve bunlara bağlı mevduat kurumlarının tabi olduğu eSLR standartlarına dair kural değişikliği önerisini görüşmek üzere toplandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, buradaki konuşmasında, küresel finansal krizin ardından eSLR onaylandığında bankacılık sistemindeki rezervlerin sonraki yıllarda önemli ölçüde azalmasını beklediklerini, ancak bunun yerine banka rezervlerinin arttığını söyledi.

Bankacılık sistemindeki Hazine varlıklarının da hızla arttığına işaret eden Powell, son on yılda banka bilançolarındaki nispeten güvenli ve düşük riskli varlıkların miktarındaki bu artışın, kaldıraç oranının daha bağlayıcı hale gelmesine neden olduğunu kaydetti.

Powell, buna dayanarak, kuralın gözden geçirilmesinin ihtiyatlı olacağını ifade ederek, "Bankalar Hazine piyasasında önemli bir aracılık rolü oynadığından, kaldıraç oranının düzenli olarak bağlayıcı hale gelmemesini ve bankaları Hazine piyasası aracılığı gibi düşük riskli faaliyetlere katılmaktan caydırmamasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İki üye teklife karşı çıktı

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, değişiklikleri desteklediğini belirterek, bunların "ABD Hazine piyasalarında dayanıklılık yaratacağını" ve "piyasa işlevsizliğini azaltacağını" dile getirdi.

Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michale Barr ise söz konusu kural değişikliklerinin bir GSIB bankasının iflas riskini önemli ölçüde artıracağını savundu.

Yönetim Kurulu toplantısının kapanışında yapılan oylamada, önerilen kural değişiklikleri kabul edildi.

Fed Başkanı Powell, Fed başkan yardımcıları Bowman ve Philip Jefferson ile Fed Yönetim Kurulu üyeleri Christopher Waller ve Lisa Cook teklifin lehine oy verdi. Fed Yönetim Kurulu üyeleri Barr ve Adriana Kugler ise teklife karşı oy kullandı.

Bankaların risk düzeyine göre oranlar belirlenecek

Fed'in kural değişikliği teklifine göre, büyük bankaların düşük riskli işlemlerden uzak durmasına neden olan sermaye sınırlamaları gevşetilecek.

Bu kapsamda, GSIB'lerin toplam birinci seviye sermaye gereksinimi yaklaşık yüzde 1,4 oranında veya 13 milyar dolar azalacak, bankaların iştirakleri için bu azalma yüzde 27 oranında veya 213 milyar dolar tutarında olacak.

Yeni kural çerçevesinde sabit yüzde 2'lik eSLR tamponu yerine bankaların sistemik risk düzeyine göre daha esnek bir oran belirlenecek.

Bu sayede, kaldıraç oranı gereksinimi risk bazlı sermaye kurallarının tamamlayıcısı olacak ve bankaların ABD Hazine tahvili gibi düşük riskli alanlara yönelmesi teşvik edilecek.

Kural değişikliği teklifi 60 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed'den GSIB'ler İçin Kaldıraç Oranı Düzenlemesi - Son Dakika

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