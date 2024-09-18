Fed Faiz İndirdi, Piyasalar Düşüşle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fed Faiz İndirdi, Piyasalar Düşüşle Kapandı

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen New York borsası değer kaybetti.

18.09.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi sonrasında günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 41.503,10 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.618,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 17.573,30 puana indi.

Fed, politika faizini Mart 2020'den bu yana ilk kez indirirken, pay piyasaları günü düşüşle tamamladı.

Banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, bu kararın politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını söyledi.

Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell, "Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandık." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü. Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artması dikkati çekti. ABD'de pay piyasalarının karara ilk tepkisi olumlu olmasına karşın endeksler gün sonunda değer kaybetti.

Faiz kararı öncesi yüzde 3,69 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi kararın ardından yüzde 3,63'e kadar gerilerken daha sonra yüzde 3,70 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de 100,22 ye kadar inerken, piyasa kapanışında 101 seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in kararının ardından altının onsu 2 bin 600 doları aşarak rekor tazeledi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Faiz İndirdi, Piyasalar Düşüşle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
21:06 İsrail’in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan’da son durum İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
10:04 WhatsApp’a müthiş bir özellik geliyor Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:31 İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 03:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fed Faiz İndirdi, Piyasalar Düşüşle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement