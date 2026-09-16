Fed, faiz oranını 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bankanın bu yıl bir faiz artışı daha yapabileceğini ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artışla yüzde 3,75-4 aralığına yükselten Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini haziran ayında öngördüğü yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseltti.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e ve 2028 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltti, 2029 için de yüzde 3,6 olarak belirledi. Fed uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye revize etti.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz artışı daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Çoğu yetkili bu yıl bir faiz artışı daha öngörüyor

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 16'sının bu yıl en az bir faiz artışı daha öngördüğünü ortaya koydu.

Nokta grafiğine göre, sadece dört yetkilinin 2027'de faiz oranının yüzde 4'ün altında olmasını beklediği görüldü.

Enflasyon tahmini bu yıl için yükseltildi

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltilirken, 2027 için yüzde 2,3 olarak korundu. Enflasyon tahminini 2028 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize eden Fed, 2029 için yüzde 2 olarak belirledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıkarılırken, 2027 için yüzde 2,5'te bırakıldı. Bankanın çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltilirken, 2029 için yüzde 2 oldu.

Bu yılki büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e ve 2027 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e çıkarıldı. Büyüme tahmini 2028 için yüzde 2,2 olarak korunurken, 2029 için yüzde 2,1 olarak belirlendi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler bu yıl ve 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e, 2028 için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildi. İşsizlik oranı tahmini 2029 için de yüzde 4,1 oldu.

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