Gram altın 1000 liranın altına geriledi - Son Dakika
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Gram altın 1000 liranın altına geriledi

07.09.2022 10:10
Gram altın 1000 liranın altına geriledi

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti.

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti. 1700 doların altına inen ons altına bağlı olarak iç piyasada gram altın 1000 liranın altına indi. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın ise bin 638 liradan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım sinyali vermesiyle ons altında gerileme yaşandı. ABD'de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi'nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 1000 liranın altını gördü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın bin 638 liradan, yarım altın 3 bin 283 liradan, tam altın 6 bin 536 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,26 değer kaybederek, 91,65 seviyesine geriledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 1000 liranın altına geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın 1000 liranın altına geriledi - Son Dakika
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