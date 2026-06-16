Fed'in Yeni Başkanı Warsh'ın İlk Faiz Toplantısı

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.

Fed'in yarınki toplantıda faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.

Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyaller aranacak. Alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

Fed 2026 faiz indirimi tahminini noktasal grafiğinden çıkarabilir

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kevin Warsh'ın başkan olarak ilk toplantısında bankanın politika metnindeki gevşeme eğilimine ilişkin ifadeleri kaldırmasının ve 2026 faiz indirimi tahminini noktasal grafikten çıkarmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Son verilere bakıldığında bu değişikliklerin nedenlerini açıklamanın zor olmayacağına işaret eden Marey, zira mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 arttığını ve son üç ayda tarım dışı istihdam artışının ortalama 188 bin olduğunu söyledi.

Marey, şöyle devam etti:

"Warsh'ın toplantı sonrası ilk basın toplantısının en ilgi çekici yönü, Orta Doğu'dan gelen arz şokunu yorumlamak için kullandığı analitik çerçeve olabilir. Bu, bize yeni başkanın önümüzdeki 12 ay içinde Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) faiz indirimine ikna etmek için nasıl bir yol izlemek istediği konusunda bir fikir verecektir. Dahası, Warsh'ın basın toplantısında veri bağımlılığına, ileriye dönük yönlendirmeye ve kısa vadeli tahminlere olan karşıtlığını nasıl dile getireceğini görmek ilginç olabilir."

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi ve ABD iş gücü piyasasının güçlü seyretmesi nedeniyle Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini ötelediklerini belirten Marey, şimdi Fed'in 2026'nın geri kalanında faizleri sabit tutmasını ve 2027'de iki faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti.

Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmelere yaklaşımı yakından izlenecek

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de ABD'de ekonomik ivmenin iyileşmesi ve enflasyonun yükselmesinin Fed'in gelecekte faiz artırımı olasılığını kabul edeceği anlamına geldiğini anlattı.

Knightley, yeni başkan Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmelerden hoşlanmadığını ve ilk basın toplantısında da kesin yanıtlar vermekten kaçınacağını öngördüklerini belirterek, ABD ekonomisinin enerji bağımsızlığı sayesinde Orta Doğu kaynaklı risklerden birçok ülkeye kıyasla daha az etkilendiğini ancak bu risklerden tamamen muaf olmadığını vurguladı.

Knightley, yükselen enflasyona rağmen iş dünyası anketlerinin yüzde 2-2,5'lik ekonomik büyümeye işaret ettiğini, ekonominin istihdam oluşturduğunu ve hisse senedi piyasalarının rekor seviyelere çıktığını dile getirdi.

Fed'in para politikasını değiştirmeyeceğini öngördüklerini ancak faiz artışı olasılığına daha fazla vurgu yapan bir açıklama beklediklerini ifade eden Knightley, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın daha düşük faiz oranları talep etmesine rağmen, Kevin Warsh'ın diğer 11 üyenin tamamına karşı çıkarak faiz indirimi lehine oy kullanacağından şüphe duyuyoruz. Warsh basın toplantısında ekonomik koşulların şu anda faiz indirimlerini haklı çıkarmadığını kabul edecektir. Bununla birlikte, Warsh zamanla teknoloji yatırımlarının ABD'nin verimliliğini artıracağı, yani enflasyon yaratmadan daha hızlı büyüme sağlayacağı yönündeki görüşünü yineleyebilir. Bu, orta ve uzun vadede daha düşük politika faiz oranlarını haklı kılan daha düşük bir nötr faiz oranı anlamına gelir."

Knightley, Warsh'ın iki yönlü risklerin varlığına ve yıl sonuna kadar koşulların önemli ölçüde değişebileceğine vurgu yapmak isteyebileceğini kaydetti.