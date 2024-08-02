Felsefe Bölümünde Eğitim Almanın 5 Nedeni - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Felsefe Bölümünde Eğitim Almanın 5 Nedeni

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lale Levin Basut, felsefe bölümünde eğitim almanın önemini vurgulayarak, düşünme becerisi, felsefe tarihi, metin çözme, insan olmak ve doğru dil kullanımı gibi nedenleri sıraladı.

02.08.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Lale Levin Basut, felsefe bölümünde eğitim almak için 5 neden sıraladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, felsefe bölümü, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemli bir bölüm olarak öne çıkıyor. Birçok farklı sektörde aranan beceriler olan bu beceriler, çeşitli iş imkanlarının da kapısını aralıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Basut, felsefe bölümünde eğitim almak için 5 neden olduğunu belirterek ilk nedenin "Düşünmenin Kurulması" olduğunun altını çizdi.

Basut, "Sıkı bir felsefe eğitimi, kişiye düşünmenin ne anlama geldiğini, nasıl işlediğini ve farklı düşüncelerin nasıl kurulduğunu öğretir. Bunu kavrayabilen kişi hiçbir şey söylemiyorken bir şey söylediğini düşünmez; her kullandığı sözcüğü yerinde ve en uygun şekilde kullanır." açıklamasını yaptı.

"Felsefe Tarihi"nin ikinci neden olduğunu aktaran Basut, "Metinlerinin içine girebilen bir kişinin ortalama anlama yetisinin kullanımlarını sınama olanağı bulur. Hemen her gün kullandığı ya da kullanıldığını işittiği 'varolan, zaman, uzay, bilgi, düşünce, duyumsama, erdem, adalet, yasa, güzel' gibi sözcüklerin aslında tam da ne demeye geldiklerini felsefe tarihinden hareketle, yani filozoflarla konuşarak yakalar." ifadelerini kullandı.

Basut, şu değerlendirmede bulundu:

"Metin Çözme"nin üçüncü neden olduğuna işaret ederek, "Kapsamlı bir felsefe eğitimi kişiye, bir felsefe metnini çözmenin anahtarını verir. Bu anahtar öyle türden bir yapıya sahiptir ki kişi öteki alanlardaki metinlerin teorik temelini de güçlük çekmeden yakalar. Dördüncü neden, "İnsan Olmak", kavramı. Felsefe, Martin Heidegger'in de dediği gibi, öteki bilgi alanları arasında herhangi bir alan değildir, bilim değildir, bir dünya görüşü de değildir. Felsefe kişinin tam da kendisini ve insan-olmaklığını ilgilendiren biricik alandır. Felsefe bölümünde sorulan sorular öğrenim görmekte olan kişinin kendisi ile yalnızca doğrudan ilgili değildir, bu sorular onun kendi sorularıdır."

Basut, "Doğru Dil Kullanımı"nı beşinci neden olarak işaret ederek, felsefe bölümünde öğrenim gören kişinin Türkçeyi sağlam kullandığını, bunun yanı sıra öğrencinin eskiçağ dilleri (Eski Yunanca ve Latince) eğitiminin de alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Felsefe Bölümünde Eğitim Almanın 5 Nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 16:24:20. #1.13#
SON DAKİKA: Felsefe Bölümünde Eğitim Almanın 5 Nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement