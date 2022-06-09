Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın - Son Dakika
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Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın

09.06.2022 21:13
Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi.

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine salmonella soruşturması kapsamında polis baskını düzenlendi.

Belçika basınına göre, Ferrero'nun Arlon'daki fabrikasında üretilen çikolatalarla bağlantılı salmonella vakaları nedeniyle yapılan soruşturma çerçevesinde şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki 6 ofisinde aramalar yapıldı.

Baskın yapılan yerler arasında firmanın Arlon'daki fabrikası, Brüksel ofisi ve Lüksemburg'daki merkezi de yer aldı.

Polis ekiplerince, ofislerdeki bazı belge ve bilgisayarlara inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında Ferrero yönetiminin salmonellanın yayılmasında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı ve firmanın gıda zinciri kurallarını ihlal edilip etmediği belirlenecek.

Avrupa'da nisan ayında salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Ferrero tarafından Belçika'da üretilen Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

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Kaynak: AA

Lüksemburg, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ferrero'nun Belçika ve Lüksemburg'daki ofislerine baskın - Son Dakika

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