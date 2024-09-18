Fethiye, Ekim'de Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fethiye, Ekim'de Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonu

Fethiye, Ekim\'de Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonu

The Times, Fethiye'yi Ekim'de plaj tatili için dünyanın en iyi üçüncü destinasyonu seçti.

18.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi, İngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Best places for a beach holiday in october" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan gazete, Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçti.

Ekim tatili için 11 ülkenin tatil merkezlerini tavsiye eden The Times'ın Fethiye ile ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"İngiltere'den Dalaman havaalanına direkt uçuşlar sayesinde kolayca ulaşılabilen Fethiye, Türk Rivierası'nın ana merkezlerinden biri ve aileler için kusursuz bir seçenektir. Bölgenin çam ormanlarıyla kaplı dağlarını bisiklet sürerek keşfetmek, muhteşem Ölüdeniz plajının ve Mavi Lagün'ün geniş kumlu alanında uzanmak ve geleneksel bir gulet tekne gezisiyle Kelebekler Vadisi'ni keşfetmek için bir üs olarak kullanın. Ayrıca antik kaya mezarlarıyla dolu Likya Yolu'nun bazı kısımlarında yürüyüş yapabilirsiniz."

Kaynak: AA

Uluslararası, Ekonomi, Fethiye, Kültür, Turizm, Yaşam, Tatil, Times, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fethiye, Ekim'de Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:07:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye, Ekim'de Dünyanın En İyi Plaj Tatili Destinasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement