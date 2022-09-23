Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı - Son Dakika
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Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

23.09.2022 13:52
Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylülde önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), eylülde önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve FHGE'yi açıkladı. Eylülde Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Eylülde FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlemlendi. Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlemlendi.


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Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal hizmetler güven endeksi açıklandı - Son Dakika

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